Se billedserie Her i Strikkehulen har Dorte Byskov skabt et mekka for de mange strikkeglade kunder.Fotos: Jørn Nymand

Her er der smart tøj til kvinder med kurver

Kalundborg - 11. august 2020

Man skal ikke opholde sig mange sekunder i butikken, før man fornemmer den gode og hyggelige atmosfære, der præger Dorte B på Kalundborgvej i Snertinge, hvor Dorte Byskov nu i 14 år har drevet sin butik med smart tøj til kurvede kvinder samt et større udvalg af garn i Garnhulen, som ligger i tilknytning til tøjbutikken.

- Jeg er uddannet i en tøjbutik og efter en periode på otte års hos DSB, ville jeg gerne tilbage igen til tøjbranchen og helst som selvstændig. Det kunne lade sig gøre for 14 år siden, og så gjorde jeg det, fortæller 52-årige Dorte Byskov, som stortrives sammen med sine mange faste kunder. Kunder der gerne kører mange kilometer for at købe løs af de varer, som Dorte B har at byde på.

- Vi får en god sludder, mens kunderne har lejlighed til at prøve og til at mærke kvaliteten på tøjet. Alt det har man jo ikke mulighed for, når man handler på nettet.

Dorte Byskov tager på messe et par gange om året for at gøre sine indkøb. Hun kender efterhånden kunderne og deres smag. Men samtidig kan hun også godt lide at overraske kunderne med noget, de ikke lige havde ventet.

- Nogle gange var det en god idé og andre gange ikke, konstaterer Dorte Byskov med en smil.

De omrejsende sælgere har også adressen på Borte B på Kalundborvej i Snertinge, så dem tager hun også imod og vurderer, hvad de præsenterer.

- Det gælder om at finde frem til lige de varer, som kunderne gerne vil have fingrene i. Kunderne kommer både fra nærområdet og fra Kalundborg, Høng, Holbæk, Tølløse, Odsherred og endda Storkøbenhavn. og de skulle jo nødig køre forgæves.

Det er uhyre populært at strikke, hvilket tydeligt kan mærkes i Snertinge-butikken, som hele tiden må sørge for at have masser af garn hjemme til de strikke-hungrende kunder.

- Det har været populært at strikke de seneste år, og under coronakrisen steg lysten endnu mere. Folk havde tid til at strikke, og det blev udnyttet, konstaterer Dorte Byskov.

To gange hver måned holder hun strikkecafé, hvor man sidder sammen og strikker, hygger, hjælper hinanden, udveksler strikke-erfaringer og drikker kaffe.

Dorte Byskov har heldigvis haft godt gang i udsalget de seneste uger. Det er også nødvendigt. Der skal gøres plads, og det er sket, til de kommende efterårsvarer, som så så småt begyndt at dukke op, ligesom mange skal til at købe nyt festtøj, fordi en masse konfirmationer er blevet udsat på grund af coronapandemien.

Derfor er der igen udsigt til en travl periode hos Dorte B efter udsalget.