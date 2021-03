Artiklen: Her er de langsomst til at ordne byggetilladelser

Her er de langsomst til at ordne byggetilladelser

- Det skal vi have gjort noget ved. Det sætter desværre en del aktivitet i stå, fordi der er mange, som går og venter på de her tilladelser, siger han.

Jakob Beck Jensen forklarer, at der er blevet rykket midler rundt i afdelingen Plan, Byg og Miljø, så flere hænder sættes på opgaven, ligesom kommunen har købt ekstern bistand for at afhjælpe sagspuklen.

Ifølge chef for Plan, Byg og Miljø, Christian Sabber, er den forlængede behandlingstid et resultat af stor stigning i antal ansøgninger, sygdom, efterslæb fra byggesager i 2019 samt ændringer i bygningsreglementet.

- Vi har allerede tilført og er i gang med at tilføre området ressourcer. Det bør have en væsentlig effekt, men det tager selvfølgelig lidt tid, siger Christian Sabber.

Allerede i juni sidste år stod det klart, at sagsbehandlingstiden var i stigning, da emnet blev diskuteret på et møde i teknik- og miljøudvalget.

I et stykke tid har situationen været så grel og ansøgningerne så mange, at man på kommunens hjemmeside direkte skriver, at man for tiden ikke kan »oplyse en forventet sagsbehandlingstid på din ansøgning«.