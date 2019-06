Se billedserie Det nye boligmagasin viser, hvordan boligen med simple midler kan forvandles til et nyt og moderne hjem. Der bliver udarbejdet et katalog, som indeholder før og efter fotos af udvalgte rum i den pågældende bolig.

Her er danskernes drømmehus

Kalundborg - 23. juni 2019 kl. 12:38

Smag er som bekendt en individuel sag. Men alligevel giver salgsstatistikkerne på boligmarkedet et fingerpeg om, hvad danskerne er mest interesserede i at købe, når det kommer til villaer og rækkehuse.

I store linjer, ser drømmehuset således ud:

Boligareal: 125-149 m2

Salgstid: 173 dage

Salgspris: 1,9 mio. kr.

Byggeår: 60'erne eller 70'erne

Energimærke: D

Salgsmåned: maj eller juni

Tag: Almindeligt tegl

Ydermure: Røde mursten

Gulve: Træ

Vinduer: Træ/alu Danskernes drømmehus er skabt på baggrund af salgsstatistikker fra Boligsiden.dk samt en undersøgelse hos RealMæglerne, hvor ejendomsmæglere i hele Danmark har svaret på, hvilke byggematerialer, der gør et hus mest salgbart. Undersøgelsen opdateres løbende i kæden.

- Der er en tendens til, at boligejerne sælger lejligheden i byen og investerer friværdien i et hus, der ligger lidt uden for centrum, og hvor de får lidt flere kvadratmeter for pengene. Der er rigtig mange boliger til salg lige nu, og det betyder, at der er rigtig meget at vælge imellem. Det er blevet nemmere at finde det rigtige, fortæller Githa Klarstrup, RealMæglerne i Ubby, og uddyber:

- I 60'erne og 70'erne blev der bygget mange familiehuse, som stadig i dag er relevante for børnefamilier, der har brug for den helt rigtige fordeling af kvadratmeterne. Husene kan tilmed ofte opdateres til 2019-look uden de helt store anstrengelser.

Netop den udvikling er blandt årsagerne til, at RealMæglerne for nylig i samarbejde med hussyn.pro lancerede Inspiire. Det er et individuelt tilpasset boligmagasin, der viser potentielle købere, hvordan boligen med simple midler kan forvandles til et nyt og moderne hjem. Der bliver udarbejdet et katalog, som indeholder før og efter fotos af udvalgte rum i den pågældende bolig.

Derved får køberne ved hjælp af Inspiire indsigt i løsningsmuligheder, materialer og prisoverslag.

- Det er et tilvalg for vores kunder, som vi forventer os meget af. Der er en ældre generation, som rykker videre nu, og flere børnefamilier flytter tilbage til det nabolag, hvor mor og far voksede op. Husene er ofte i rigtig fin stand, fordi ejerne har passet godt på dem, men de trænger måske i nogle tilfælde til en opdatering. Det er en fantastisk mulighed for at sætte sit eget præg på tingene, fortæller Githa Klarstrup.