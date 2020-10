Det nye Biltema-varehus i Kalundborg forventes at stå klar ved udgangen af 2021, mens varehuset i Nykøbing Falster efter planen står klar i starten af 2022. PR-foto

Her bygger Biltema nye varehuse

Kalundborg - 22. oktober 2020

Kalundborg og Nykøbing Falster kan se frem til at få to nye Biltema-varehuse. Biltema har købt byggegrunde i de to byer og forventer, at varehuset i Kalundborg slår dørene op i slutningen af 2021, mens varehuset i Nykøbing Falster forventes at stå klar i starten af 2022.

- Kalundborgplaceringen var en spændende mulighed, som vi straks slog til på, mens Nykøbing længe har stået på vores ønskeliste over placeringer i Danmark. Nu er projekt Nykøbing endelig lykkedes, og en placering ved siden af Guldborgsundscenteret er helt fantastisk for Biltema, men også hele området som i forvejen trækker kunder langt fra. Kalundborg er meget nyt, og vi er i fuld gang med planlægningen. Det er en spændende by, og jeg forventer mig meget af dette varehus,siger Jacob Borring Møller, der er direktør i Biltema Danmark.

Det forventes, at det er lokale håndværkere og leverandører, der skal stå for arbejdet med at bygge de to nye varehuse, der bliver nummer 16 og 17 i rækken af Biltema-varehuse. Det samme gør sig gældende i Herning og Thisted. Her er arbejdet med at bygge varehus nummer 14 og 15 planlagt til at gå i gang snarest muligt. De to varehuse forventes at stå klar i 3. kvartal af 2021.

I samtlige nye Biltemavarehuse stilles der store krav til miljøvenlighed og bæredygtighed, der tænkes ind, fra før byggeriet begynder, til længe efter det afsluttes. De nye varehuse i Kalundborg og Nykøbing Falster bliver blandt andet udstyret med intelligent CTS-styring af varme- og energiforbrug samt tidsstyret LED-belysning i hele bygningen.

- Vi stiller store krav til bæredygtighed i hele vores måde at tænke på. Det gælder både vores bygninger og de produkter, vi sælger samt hele forvaltningen af processen fra idé over produktion til bortskaffelse samt vores adfærd i øvrigt. Eksempelvis bliver nyindkøbte firmabiler ren el, siger Jacob Borring Møller.

Tilgængelighed og tæt kontakt med kunderne er vigtigt for Biltema, der har et mål om at være landsdækkende med 25 varehuse i Danmark inden udgangen af 2025.

- At være i stand til at give vores kunder en god personlig vejledning og en indkøbsoplevelse er noget, vi prioriterer rigtig højt, og for i den henseende at kunne give den optimale service, skal vi være til stede endnu flere steder i landet. Det vil man komme til at se fremadrettet, siger Jacob Borring Møller.

De to nye varehuse i Kalundborg og Nykøbing Falster bliver omkring 6.800 kvadratmeter store. Biltema forventer, at der skal ansættes mellem 50 og 60 medarbejdere, når varehusene åbner.