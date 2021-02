Anette og Michael ­Rasmussen vil udvide butikken på ­Reersø Camping til en egentlig ­købmandsbutik.Foto: Charlotte Kofoed

Send til din ven. X Artiklen: Her åbner de egen købmandsbutik på campingpladsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her åbner de egen købmandsbutik på campingpladsen

Kalundborg - 18. februar 2021 kl. 06:50 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

I fremtiden kan reersøboerne smutte forbi campingpladsen for at klare deres småindkøb eller for at handle ind til aftensmaden.

- Vi har jo i forvejen haft en lille butik, for at kunne servicere beboerne på campingpladsen. Da vi så fandt ud af, at Reersø Købmand ikke ville genåbne, begyndte vi at tale om, hvorvidt vi havde mulighed for at udvide vores butik, så den blev en egentlig købmandsbutik, siger Michael Rasmussen, der sammen med hustruen Anette driver Reersø Camping.

Parret kontaktede Dagrofa, og deres butik blev en del af Let-køb kæden.

- Ideen er, at vi skal udvide vores sortiment, så folk kan klare deres almindelig indkøb hos os. Vores udvalg bliver ikke så stort som i supermarkederne, men vores ambition er, at man altid skal kunne komme ned til os og handle ind til aftensmaden, siger Michael Rasmussen.

For at gøre opmærksom på den nye butik vil der hver 14. dag blive sendt en tilbudsavis ud til 800 husstande i lokalområdet, og i dag går man i gang med at indrette butikken, så der bliver plads til de ekstra købmandsvarer.

- Ideen er at vi vil udvide halvtaget udenfor butikken, så det bliver muligt at holde is-salget udendørs, mens de indendørs faciliteter skal bruges til købmandsbutikken, fortæller Michael Rasmussen.

Butikken åbner den 19. marts og vil holde åbent til den 1. november.

- Der er tradition for, at de første gæster plejer at begynde at komme på campingpladsen den tredje fredag i marts, så der plejer vi at åbne. Vi kan ikke forsvare at holde butikken åben hele året, men det er kun i de koldeste måneder vi holder lukket, siger Michael Rasmussen.