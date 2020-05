Henrys hegn som fotoudstilling og bog

Nu har hans hegn og Sejerøs natur fået hovedrollen i en kommende bog og udstilling, som skal vises i Sejerø Kulturhus. Kåre Gade, som har sommerhus tæt på Henry Larsens landbrug ved Mastrup, har taget billederne og skrevet et essay, og en anden sommerhusejer i nabolaget, arkitekt Jan Gehl, har skrevet forordet til bogen, som bliver udgivet af forlaget Vandkunsten. Henrys Hegn er et fotobaseret projekt, der skildrer et enestående landskab på Sejerø. Henry Larsen er tredje generation på det lille landbrug, hvis karakteristiske hegn præger landskabet og vidner om et nøjsomt ager- og dyrebrug. Fotografierne viser landskabet på skiftende årstider. Henrys Hegn sætter fokus på den flydende grænse mellem natur og kulturlandskab. Af og til må hegnet flyttes, når havet æder af kysten. 74-årige Henry Larsen selv er dybt overrasket over at hans hegn skal være en del af en fotoudstilling og en bog. - Jeg har et kæmpestort hegn, fordi det er elendig jord, så dyrene skal gå på et stort område. Da jeg ikke millionær, bruger jeg hvad jeg tilfældigt nu kan finde til at lave hegnet med, siger han. Kunstprojektet er på kultur- og fritidsudvalgets møde den 5. maj, hvor der søges om støtte til udstilling og bogudgivelse. Ole Glahn (R), formand for kultur- og fritidsudvalget synes, at projektet er spændende. - Vi gav jo 5000 kroner i støtte til en bog, hvor den gamle kroejer fortæller historier fra Sejerø, og den er meget morsom. Jeg går også ud fra at udvalget gerne vil støtte dette, siger han. Der er søgt om 63.000 kroner til bogudgivelsen samt om knap 29.000 kroner til udstillingen, som skal være i Sejerø Kulturhus.

Henry Larsen er tredjegeneration på et lille landbrug på Sejerø, og han er også formand for Sejerø Beboerforening.

