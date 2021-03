Dette billede er et af de seks nye værker i udstillingen »Henrys Hegn 2021«. Foto: Kåre Gade

Henrys Hegn får støtte

Kultur- og fritidsudvalget valgte at følge indstillingen og give lidt over 20.000 kroner til støtte af produktion og markedsføring af udstillingen »Henrys Hegn 2021«.

- Udstillingen i 2020 blev jo en stor succes, fordi der kom så mange gæster til Sejerø. Jeg synes, at det er et fantastisk tiltag, siger Ole Glahn (R), formand for kultur- og fritidsudvalget.