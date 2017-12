Helt vild julefest i Høng Hallen

Det er femte år at Høng Gymnastikforening arrangerer juletræsfest i Høng Hallen, og arrangementet bliver kun større år for år.

- Det første år troede jeg, at vi ville være nød til at arrangere alle mulige lege og aktiviteter for børnene, men det behøves slet ikke. De er glade for at danse om juletræet et par gange, og ellers vil de bare løbe rundt og lege i hallen, fortsætter hun.