Sognepræst Christina Morsing stod for at klippe snoren til indvielsen af det nye klaver, mens Niels-Erik Sørensen (V) fra Kalundborg Kommunes Ældre- og Sundhedsudvalg glædede sig over udsigten til fornyet vellyd på Bregninge Plejecenter.

Helt nye toner på plejecenter

Sammenlagt med et tilskud på 3000 kroner fra Kalundborg Kommunes pulje for frivillige aktiviteter, er der nemlig blevet råd til et nyt elklaver med klaverbænk, der skal afløse det gamle klaver, som efterhånden spillede temmelig falsk, hver gang der var sangeftermiddage og gudstjenester på plejecentret.

- Vi fandt ud af, at Keld og Hilda var for dyre at få ud at spille, og det kunne jo også kun glæde en gang, så vi besluttede os for at få skiftet det gamle skoleklaver ud, fordi det næsten ikke kunne stemmes mere. Det nye klaver er heller ikke nær så tungt som det gamle og meget nemmere at flytte rundt med, siger Christina Morsing.