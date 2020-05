Helsam-medarbejdere vil skabe liv og masser af glade dage

- Vi har virkelig brug for, at der sker noget igen. At livet for alvor vender tilbage i Kordilgade og hos Helsam. Vi har haft åbent under hele coronakrisen og dermed oplevet hvordan Kordilgade var meget trist at se på uden mennesker i gadebilledet. Men heldigvis er der sket en masse de seneste uger, hvor der kommer flere og flere i mennesker på gaden, og det er virkelig dejligt at opleve igen, fortæller Anni Brandt, indehaver af Helsam i Kordilgade.