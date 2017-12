Se billedserie Rasmus Seebach har der været »utroligt mange forspørgsler på«, oplyser festivalens presseansvarlige, Johnny Elmelund.

Helmig og Seebach klar til Kalundborg Rock'er

Kalundborg - 01. december 2017 kl. 12:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Kalundborg Rock'er har netop fået de to første aftaler i hus for 2018-festivalen og er klar til julebilletsalg - til nedsat pris - på søndag fra klokken 10 ved Billetprisen denne dag vil være 500 kroner, oplyser festivalens presseansvarlige, Johnny Elmelund. Første navn på plakaten bliver et af årets helt store »upcomming« navne, nemlig Hugo Helmig, som nu er klar til at komme ud på Danmarks store spillesteder. Han har fået stor medvind i 2017, blandt andte med hittet »Please Don't Lie«, og det 19-årige talent har taget hul på en omfattende turné, hvor han skal besøge 22 byer landet over. De første, udsolgte debutkoncerter blev i øvrigt anmeldt meget positivt.

Johnny Elmelund fortæller, at der har været utroligt mange, som forespørger på Rasmus Seebach: - Derfor syntes vi, at det igen var tid til, at han besøgte Kalundborg, siger Kalundborg Rock'ers presseansvarlige og nævner, at Rasmus Seebach lige er udkommet med sit nyeste album, »Før vi mødte dig«, og ligesom tidligere albums ser det ud til at være en stor sællert her op til jul.

Det nye Seebach-album bliver opfølgeren til albummet »Verden Ka' Vente«, som har solgt syv gange platin, og som dermed følger i sporet af hans tidligere udgivelser, der sammenlagt tæller mere end 700.000 solgte eksemplarer. For Rasmus Seebach kan succes dog hverken måles i priser eller salgstal - den ægte magi skabes nemlig sammen med publikum og fansene, siger han:

- Det er jo den ultimative forløsning for mig at komme ud og spille live. At komme ud og se sangene leve, se publikum i øjnene og høre dem synge med, overgår alt. Det er her, musikken kan leve, og det er i sidste ende for disse mennesker, jeg laver musikken, siger Rasmus Seebach.

