Helle nummer to på kandidatliste

Af Eva Lyng Johansen Helle Laursen Petersen, Kalundborg, blev tirsdag aften valgt som nummer to på opstillingslisten for Det Konservative Folkeparti til regionsrådet i Sjællands storkreds.

- Jeg var blevet indstillet som nummer to af storkredsbestyrelsen, og det blev vedtaget enstemmigt. Det er ret fantastisk. Jeg havde håbet på at komme blandt de 10 øverste, så det gav et sug i maven, da jeg blev nummer to, siger den 57-årige kandidat, som er selvstændig med egen it-virksomhed.