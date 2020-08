Den frivillige organisation Headspace er på vej til Kalundborg Kommune. Billedet er fra dengang Headspace Hvidore blev indviet af Hvidovres borgmester Helle Adelborg og stifteren af Headspace, Poul Nyrup Rasmussen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Headspace er på vej til Kalundborg

Kalundborg - 27. august 2020

Headspace er en frivillig organisation, der tilbyder gratis rådgivning til børn og unge i alderen 12-29 år.

Headspace blev stiftet af Poul Nyrup Rasmussen, og findes allerede i flere kommuner. Nu arbejdes der på at få Headspace til Kalundborg Kommune, og Kalundborg Kommunes direktion har anbefalet det, og nu skal det også godkendes i kultur- og fritidsudvalget, børn- og familieudvalget, socialudvalget og økonomiudvalget.

- Det vil give et endnu bedre tilbud til børn og unge, og det vil være et rigtig godt supplement til de eksisterende tilbud, siger Lars Aarøe Hansen, voksenspecial- og psykiatrichef i Kalundborg Kommune.

Det er seks fagcentre; Børn, Læring og Uddannelse; Voksenspecialenheden; Socialpsykiatri og Misbrug; Jobcentret, Kultur og Fritid og Fagcenter Børn og Familie. som samarbejder om at få Headspace til Kalundborg.

Headspace er et gratis og anonymt rådgivningstilbud målrettet børn og unge i alderen 12-29 år. Under mottoet »nogen at tale med« er Headspace et tilbud på de unges præmisser, hvor unge både kan lave en aftale på forhånd, komme direkte ind fra gaden, SMS'e eller chatte med en af Headspaces ungerådgivere.

En af de vigtige opgaver i arbejdet med unge mennesker, er det forebyggende arbejde, hvad enten der er tale om de unges privat-, uddannelses- eller arbejdsliv.

En rapport fra VIVE i 2018 viser, at Kalundborg Kommune har mange udsatte børn og unge, og at der derfor er behov for, at der bliver sat ind tidligt.

Headspace vil med deres kerneopgave understøtte en tidlig indsats forud for at unge henvender sig i kommunalt regi, ligesom de ved hjælp af uddannet og frivilligt personale vil arbejde med den unges mentale trivsel. Headspace ses derfor også som et supplement ind i den kommunale ungeindsats i Kalundborg.

Placeres i Kalundborg Hallerne Headspace skal ligge så centralt som muligt, så flest unge kan gøre brug af tilbuddet.

Derfor vil den ideelle lokation for Headspace være Kalundborg hallerne, da dette sted vil være tæt på ungdomsuddannelserne, tæt på fritidsaktivitetsorganisationer, tæt på bylivet, og tæt på offentlig transport, hvilket betyder at det er et nemt tilgængeligt sted for unge fra hele kommunen, og ikke kun fra byen.

Headspace hjælper også unge igennem brobygning ind i det kommunale system, til egen læge, til misbrugsbehandling eller andre frivillige organisationer.

Hvis der politisk bliver nikket ja til samarbejdet med Headspace, kan en kontrakt underskrives med Headspace den 1. november 2020, og Headspaces tilbud kan være klar til de unge 1. februar 2021.

Årligt vil Headspace koste 750.000 kroner at få til Kalundborg, men aftalen er, at Headspace vil søge fondsmidler, så Kalundborg Kommunes udgift vil være 550.000 kroner, og udgiften skal holdes indenfor for den nuværende økonomiske ramme af partnerskabsholderne.