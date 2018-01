På et borgermøde i december var der stor opbakning til lokalrådet. Privatfoto

Havnsø skal have sit eget lokalråd

Kalundborg - 10. januar 2018

Allerede i næste uge kan Havnsø få sit eget lokalråd. Den 18. januar er der indkaldt til stiftende generalforsamling for det ny lokalråd, og kommunalbestyrelsesmedlem Kristian Kallenbach, der har taget initiativ til generalforsamlingen, fortæller at opbakningen er stor.

- Ideen blev første gang bragt op, da der blev holdt vælgermøde i Havnsø op til kommunalvalget. I december holdt vi så et stort borgermøde i Havnsø, hvor vi blandt andet diskuterede muligheden for at lave et lokalråd, og her var opbakningen stor, så nu gør vi alvor af det, siger Kristian Kallenbach.

Han fortæller at 14 lokale beboere allerede har udtrykt interesse for at være med i lokalrådet.

- Så vi risikerer faktisk at skulle ud i kampvalg, griner Kristian Kallenbach.

Inspirationen har været flere andre lokale småbyer rundt om i kommunen, som har haft succes med et lokalråd.

-Hvis man gerne vil have aktivitet og liv i et lokalområde, så kan vi se at et lokalråd er en stor hjælp, mener Kristian Kallenbach.

Samtidig har Kalundborg Kommune sat gang i et projekt, hvor man ønsker at udvikle Havnsø, og har efterlyst ideer og input fra borgerne. Derfor mener Kristian Kallenbach, at det er et oplagt tidspunkt at starte arbejdet med et lokalråd.

Den stiftende generalforsamling holdes i Havnsø Skibsværft klokken 19.00 torsdag den 18. januar.