Havnsø lagde for: Valgkampen er i gang

Se billedserie Værftet var pænt fyldt op til denne lokale valgkamps første møde. En del af tilhørerne var kandidater fra andre partier, men Havnsø var også pænt repræsenteret. Foto: Bjarne Robdrup

Kalundborg - 24. oktober 2021 kl. 17:25 Af Bjarne Robdrup

HAVNSØ: Der blev ikke givet økonomiske garantier til Havnsø-borgerne, som på kommunalvalgmødet søndag i de hyggelige rammer på Værftet havde bedt ni fremmødte kandidater om at besvare fire spørgsmål, som især er vigtige for Havnsø. Et af spørgsmålene gik på, om Kalundborg Kommune vil bidrage til at finansiere en toiletbygning til Værftet, en udgift til en halv million kroner.

Toiletbygningen fortæller i sig selv historien om, at Værftet er byens sociale og kulturelle samlingssted og musikhus, og da disse rammer for fire år siden husede et lignende arrangement, nemlig et lokalt vælgermøde, medførte det blandt andet etablering af byens lokalråd, som siden har arbejdet for byens udvikling, som bestyrelsesmedlem i Værftet, Michael Reinhardt udtrykker det.

Et andet spørgsmål, der optager byen og egnen, er ønsket om, på baggrund af et ønske fra Værftet, at Kalundborg Kommune udpeger en medarbejder , der skal være primær kontakt og koordinator mellem Havnsø og kommunen. Om det ønske opfyldes, er endnu uafklaret, men det første kommunale valgmøde i Kalundborg op til afgørelsens timer 16. november blev på alle måder en begivenhedsrig eftermiddag med god til til politik - og spørgsmål. Og i køkkenet sørgede Annette Hansen og frivillige på Værftet for at service den nærmest fyldte sal, med små anretninger og guf. Det skulle jo ikke handle om politik det hele over de tre en halv time, der var sat af til begivenheden.

Panelet blev tegnet af Tina Beck-Nilsson (S), Mette Hvid Brockmann (B) Niels Erik Danielsen (Ø), Jesper Hansen (C), Kristian Kallenbach (V), Hans Kurt Jørgensen (DF), Gert Larsen (H), Hasse Jensen (Æ) og Stella Larsen (SF).

Med god tid og en rummelig mødekarakter fortalte flere af kandidaterne om deres egen baggrund, nogle fordi de ikke tidligere har optrådt i rollen som politiske kandidater, andre fordi de som udgangspunkt, som en sagde det, stort set er ukendte i Havnsø.

Der blev talt (nær)demokrati - og, efter nogles opfattelse, mangel på samme - og der blev ikke mindst talt økonomi, som et nyt flertal, hvis det er det, vælgerne peger på, vil disponere anderledes end det siddende flertal. Der blev ikke talt meget i detaljer om hvordan, og der var også anerkendelse af og forståelse for, at Kalundborg Kommune reelt er godt stillet, når det kommer til pengekassen.

Børn, ældre og stadigt flere borgere med behov for stadigt mere hjælp indgik i flere indlæg. Der skal lyttes mere til borgerne, var et andet argument fra kandidater, som i indeværende valgperiode er i opposition.

Flere kandidater havde kager med. Tina Beck-Nilsson (S) medbragte således en (positiv) huskekage:

- Husk at stemme 16. november. Om det er på mig eller en anden er i denne sammenhæng ikke afgørende. Men at stemme er at understøtte demokratiet. Det er der brug for.

Der kom ikke egentlige nye synspunkter på bordet, men det var nok heller ikke ventet. Til gengæld kan Havnsø-borgerne og arrangørerne på Værftet glæde sig over at have skudt den officielle valgkamp i gang. Over 20 politiske møder er programsat de nærste tre ugers tid fra den nye uges begyndelse.