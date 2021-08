Søren Møberg-Poulsen, formand for foreningen Havnsø Havnebad, som sammen med to andre foreninger hopper i havet for en ren Nekselø Bugt søndag den 22. august.Foto: Anna Egeris Karstoft

Havnsø hopper i havet for en ren Nekselø Bugt

Klokken 11 er der borgermøde i Værftet for alle interesserede, der vil vide mere om truslerne mod Nekselø Bugten og miljøforeningernes arbejde for at sikre en ren Nekselø Bugt. En havbiolog vil give et indblik i hvordan kvælstof påvirker havmiljøet i Nekselø Bugten.

Regeringen fremlagde i foråret sit udspil til en ny havplan. I udspillet lægger regeringen op til 4,1 procent urørt hav. Ifølge EU's biodiversitetsstrategi skal mindst 10 procent af havet udlægges som strengt beskyttet for at understøtte livet i vandet. DN er gået sammen med Danmarks Fiskeriforening og har lavet et fælles udspil på netop 10 procent urørt hav. Ud over den strenge beskyttelse af 10 procent, mener DN også, at mindst 30 procent af havet reelt bør beskyttes. Og det altså på den baggrund, at DN opfordrer folk til at hoppe i havet den 22. august.