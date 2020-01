Borgerne i Havnsø er blevet enige om at bruge nogle af de midler, lokalområdet har fået tildelt fra Få det fikset-puljen til at forskønne havneområdet med blandt andet en vandlegeplads. Nu skal politikerne bare give grønt lys. Illustration: Aktionsgruppen i Havnsø for Få det fikset-puljen.

Havnsø drømmer om vandlegeplads

Borgerne i Havnsø er nemlig blevet enige om at bruge 270.000 kroner af den halve million, som lokalområdet har fået tildelt fra Få det fikset-puljen, til at etablere en vandlegeplads ud for vestmolen, en legeplads for de 0-12-årige på østmolen og forskønnelse af hele havneområdet med bænke, grillareal og blomsterkummer.

