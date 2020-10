Havnsø Sejlklub får støtte til nye kajakker

Kajakafdelingen har nemlig fået mulighed for at anskaffe tre kajakker i høj kvalitet, som ifølge afdelingen selv løfter oplevelsen på vandet væsentligt i forhold til en tur i en gængs skolekajak.

Kajakinstruktørerne Ernst Johansen og Søren Møberg-Poulsen ser især frem til, at kajakafdelingen kan tilbyde de nye kajakroere udstyr, som gør, at de kan fortsætte kajaksæsonen gennem vinteren.

Målet er nemlig at skabe et kajakoplevelser hele året og derved udvide og fastholde interessen for at ro kajak. Derudover har projektet også fokus på at øge bevidsthed omkring sikkerhed i kajakken.

Det nye udstyr har allerede skabt interesse blandt årets ro-skoledeltagere for at fortsætte rosæsonen vinteren over, fremgår det yderligere af pressemeddelelsen, hvor en af afdelingens nyslåede IPP2 medlemmer citeres for at sige: »Det var en ny og rar oplevelse at kæntre - tørdragten var fantastisk, den giver mig en god tryghed til vinterroning«.