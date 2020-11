Se billedserie Tag din mobiltelefon, fantasi og juleånd med, når foreningen Havnsø Havnebad indbyder til nissejagt, gløgg og juletræsalg på Havnsø Havn. Det er nisser, som denne, som vil gemme sig med magiske fortællinger mellem skibe og huse på Havnsø Havn. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Havnsø Havnebad indbyder til nissejagt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havnsø Havnebad indbyder til nissejagt

Kalundborg - 20. november 2020 kl. 14:45 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Oprindeligt var planen at skabe et tysk inspireret julemarked på Havnsø Havn, men på grund af coronapandemien og kravene om social afstand, har foreningen Havnsø Havnebad i stedet arrangeret en nissejagt søndag den 29. november, hvor der også vil være mulighed for at købe et juletræ og en kop gløgg.

- Vi pynter havnen op og skaber et lys i en lidt mørk tid. Vi skal sammen, hver for sig, samles om lyset og byde julen velkommen med en lille nissejagt på Havnsø Havn, oplyser Søren Møberg-Poulsen, der er formand i Havnsø Havnebad.

Fra kl. 10 til 18 kan man gå en tur på havnen og være med til at starte julen ved at lede efter nisser og høre magiske nissefortællinger. Jagten starter i venteværelset ved færgen, hvor man får udleveret et skattekort samt det første bogstav til et kodeord. Der skal i alt samles ni bogstaver, der til sammen giver et kodeord, som i sidste ende kan veksles til en godtepose i Daglig Brugsen, som har sponsoreret jagten.

Undervejs skal man finde nisserne, der har gemt sig imellem huse og skibe med en QR-kode, som man kan scanne med sin telefon og få fortalt en nissehistorie. Historierne er forfattet af Flemming Lundahl, og foreningen har fået lov til at benytte dem af ham og hans forlag.

På torvet vil man kunne købe velduftende grantræer, som Havnsø Havnebad står for at sælge, ligesom man vil kunne varme sig med en kop gløgg og ønske sin nabo glædelig jul.

Foreningen opfordrer også alle til at hænge en julehilsen på et af juletræerne med en hilsen til dem, man ikke kan se i julen og med ønskerne for Havnsø i det kommende år.