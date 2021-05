Se billedserie Havnsø Fisk åbner fredag den 4. juni. Her ses Thomas Christian Nielsen, tømrer og ejer, Cecilie Carlson, køkkenchef og daglig leder og Anders Juul, ejer og skuespiller. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Havnsø Fisk åbner med ung, lokal køkkenchef ved roret

Kalundborg - 28. maj 2021

Elektrikerne er ved at lægge sidste hånd på installationerne inde Havnsø Fisks bygning på Havnsø Havn.

Udenfor arbejder tømrer Thomas Christian Nielsen med at få det sidste klart, inden Havnsø Fisk åbner fredag den 4. juni.

Siden januar har han arbejdet fuld tid på byggeriet. Han ejer Havnsø Fisk sammen med restauratør Mads Olsen og Anders Juul, som mange kender som skuespiller fra blandt andet »Badehotellet« og »Fred til lands«.

Anders Juul viser rundt i lokalerne, som stadig er præget af byggerod, sammen med Havnsø fisks nye køkkenchef og daglige leder Cecilie Carlson.

Hun blev ansat 1. maj, og den 33-årige kok, som lige har været på barsel, har senest arbejdet hos Favrholm Campus Novo Nordisk i Hillerød. Før det har hun været souschef hos Mielcke & Hurtigkarl i Frederiksberg Have og kok hos Geist på Kongens Nytorv.

Cecilie Carlson kommer oprindeligt fra Kalundborg, og hun er for nyligt flyttet fra København til Jyderup med familien. Hun har to små børn på knap et år og på tre år.

- Jeg havde egentlig regnet med, at jeg skulle fortsætte med at arbejde i København, fordi der ikke ville være noget arbejde for mig her, så jeg er vildt glad for denne mulighed, siger Cecilie Carlson.

Hun har haft stor indflydelse på, hvordan køkkenet og stedet skal indrettes.

- Jeg havde ellers lovet mig selv, at jeg ikke skulle være med til at starte noget nyt op, men konceptet her tiltalte mig helt vildt, siger Cecilie Carlson.

Det bliver et sted, hvor man både kan få noget at spise, mens også hvor man sidde og nyde en drink eller en kop kaffe.

Lokalt og bæredygtigt Havnsø Fisk vil få fisk fra lokale fiskere fra Havnsø og Fiskerikajen i København, som har et særligt fokus på bæredygtighed.

De økologiske grøntsager kommer fra Rønnely i Svinninge, og øllet fra bryggeriet To Øl i Svinninge.

Konceptet er maritim husmandskost med blandt andet fiskefrikadeller og fisketapas, men også retter som asiatisk inspireret ceviche og blækspruttenudler.

Ind til videre er der ansat 23 medarbejdere i alle aldergrupper - fra de unge på 16 år til den ældste på 65 år.

- Den store spredning aldersmæssigt giver en mere familiær stemning. Vi ønsker jo også, at det bliver et sted for alle generationer, siger Anders Juul, som man også vil se bag disken denne sommer.

Åbningen bliver fredag den 4. juni klokken 10, hvor både Anders Juul og formand for Havnsø Lokalråd Kristian Olsen vil holde tale.

Alt vil ikke nå at stå stå klart til den 4. juni, men den 1. juli skulle alle terrasserne og den overdækkede gårdhave også være etableret.

- Vi har oplevet stor opbakning fra folk, så nu håber vi bare, at de kommer og besøger os, siger Anders Juul.