Havneparkens naboer savner siloen

Kalundborg - 26. juli 2019 kl. 15:34 Af Martin Stokkebro Moestrup

11 beboere på Rosengade i Kalundborg har denne torsdag formiddag sat hinanden og lokalpolitiker Hanne Olesen (S) stævne hjemme hos Elsebeth og Torben Berthelsen. Udover at bo på samme vej har beboerne også det til fælles, at de er nogle af de nærmeste naboer til Havneparken, og det er ikke altid lige sjovt.

- Vi har i længere tid været generet af pladsen, og det kan ikke være rigtigt, at vi som borgere skal rende rundt og lege politi, siger Torben Berthelsen om årsagen til mødet, der var blevet aftalt mellem beboerne ved tilfældige møder på gaden.

Baggrunden er, at Havneparken virker til at have overhalet Gisseløre som de unge i Kalundborgs nye sommertilholdssted. Det betyder spontane fester, nogle gange til langt ud på natten. Det har skabt en del debat både her i avisen og på Facebook, der mest har gået på, at de unge har været dårlige til at rydde op efter sig.

Men for beboerne på Rosengade er et mindst lige så stort problem de unges støjniveau, der ofte hjælpes på vej af medbragte højtalere.

- Så sent som i nat, hvor det var rigtig varmt, kunne vi ikke åbne vores vindue på grund af larmen. Selv hunden render med høreværn, siger Susanne Pries, der bor i starten af Rosengade og dermed er en af dem tættest på Havneparken.

For Martin Pedersen er det så slemt, at han overvejer at finde et andet sted at bo.

- Jeg er begyndt at se mig om efter et andet sted at bo. Hvis ikke det ændrer sig, flytter jeg, og så bliver det helt ud af kommunen, selv om jeg har boet her i 40 år, siger han.

Flere af beboerne har historier om folk, der har forladt Havneparken på grund af støjniveauet, og Hans Jørgen Buchberg har hørt om nogle sejlerturister, der lagde til i Kalundborg, men valgte at sejle væk igen på grund af larmen.

- Vi er ikke imod, at der sker noget i byen, men jeg føler, der mangler noget struktur, siger han og spørger Hanne Olesen, om man ikke kunne sætte et skilt op, der forbød højtalere.

- Det kunne man godt vedtage, men spørgsmålet er, om det bliver overholdt. Jeg tror, man fra politisk side skal vælge, at have en vagt gående i sommermånederne, svarer hun.

Næstformanden i teknik- og miljøudvalget medgiver, at reglerne omkring Havneparken er for uklare.

- Vi har et politisk hængeparti med at fastsætte regler for eksempelvis, hvornår man må larmer i Havneparken på en hverdag. Reglerne kunne blive videreformidlet via storskærmen, så der klokken 22 kom en tekst frem, hvor der stod, at man skulle dæmpe sig, foreslår hun.

Den ide er der flere af de fremmødte, der synes om.

Hanne Olesen siger endvidere, at emnet ifølge hende burde diskuteres på kommunalpolitikernes budgetseminar til september.

- Og så tager vi den op på næste møde i teknik- og miljøudvalget, men her bliver den nok sendt videre til kultur- og fritidsudvalget, siger hun.

- Og så går der en måned til, spørger Maj-Britt Christensen.

- Ja, der sker nok ikke noget i år. Tingene går ikke stærkt, men vi kan sørge for, at det er iorden til næste forår, siger Hanne Olesen.

Mødet er ved at være slut. Flere af deltagerne har allerede forladt det og begivet sig ud i sommervejret.

- Jeg savner siloen (DLG-siloen, der blev revet ned i 2015 for at give plads til Havneparken, red). Der havde vi fred og ro, siger Gitte Juel.

- Ja, jeg savner også siloen, medgiver Elsebeth Berthelsen.