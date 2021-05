Havnens forvandling er kun begyndt

- Står det til mig og resten af havnebestyrelsen, så er det kun begyndelsen på noget stort, og lad mig dvæle lidt ved ordet stort, for mange borgere og måske også enkelte i kommunalbestyrelsen har endnu ikke set, hvad det her kommer til at føre til, sagde Martin Schwartzbach.

- Det er ikke sådan, at vi bliver kontaktet og 14 dage senere flytter de til Kalundborg. Vi er i løbende dialog med mange mulige partnere. Nogle gange bliver det ved snakken, men andre gange leder det til noget mere. Jeg tror på, at når der næste gang bliver aflagt årsrapport for Kalundborg Havn, så er der sket meget spændende, siger formanden.

- At det lykkedes os at få en virksomhed som AP Terminals til Kalundborg er et stort plus. De er kendt for at gøre deres forarbejde, så når de blåstempler os, så er det med til, at andre virksomheder får øjnene op for os, siger Martin Schwartzbach.