Til maj får Kalundborg Havn en ny mobilkran af mærket Konecrans Gottwald med en løftekapacitet på helt op til 150 tons.

Havnen får et stort løft til sommer

Kalundborg - 19. februar 2021 kl. 09:52 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Til maj får Kalundborg Havn leveret en ny mobilkran af mærket Konecranes Gottwald, der producerer kraner i Tyskland. Kalundborg Havn har allerede en Gottwald kran, men den nye kran bliver noget støre. Således har den nye kran en løftekapacitet på 150 tons mod den nuværende Gottwald-krans 100 tons løftekapacitet. Den nye har desuden en maksimum-radius på 54 meter mod den nuværende krans maksimum-radius på 51 meter.

Med den nye større kran fremtidssikrer Kalundborg Havn sig i forhold til, at de anløbende skibe hele tiden bliver større og bredere. Desuden er det et spørgsmål om at øge produktiviteten, fortæller havnedirektør Bent Rasmussen.

- Det er i høj grad et spørgsmål om at få sat produktionsvolumenet op, men også en sikring af hele tiden at have mindst to funktionsduelige kraner, når en kran er til reparation, service eller på anden måde ude af drift i kortere tid, siger havnedirektør Bent Rasmussen og tilføjer:

- En Gottwald-kran har et højt produktionsvolumen, og vores kranførere er vant til at køre Gottwald. Desuden har vi også erhvervet et twinlift containeråg, der kan tage to 20-fods containere ad gangen mod for nuværende ågs vedkommende kun en. Dermed får vi markant forøget produktiviteten

Den nye Gottwald er som den gamle Gottwald-kran dieselelektrisk, og begge er forberedt til landstrøm. I starten vil de dog køre på diesel, men det er hensigten at få kranerne på Ny Vesthavn elektrificeret på sigt.

Kranen har desuden den fordel, at kranføreren har et bedre udsyn, da han sidder tre meter længere oppe. Det giver mindre blindkørsel.

Det er en betydelig investering - på den øvre side af 3,5 mio. euro - til ny kran og åg som Kalundborg Havn har foretaget. Kalundborg Havn finansierer kranen ved kontant betaling ud af havnens likviditetsmæssige beredskab.

Mandag flytter Kalundborg Havn i øvrigt deres to nuværende mobilkraner til Ny Vesthavn.