Havn 18,4 mio dyrere - den skal holde i 50 år

Kalundborg - 12. februar 2021 kl. 06:20 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Etape 2 i ombygningen af den gamle vesthavn i Kalundborg omkring den bynære havnepark kommer til at koste omkring 18,4 millioner kronere mere end estimeret. Det er nærmest dobbelt op, viser nye beregninger. Og Kalundborg Kommune accepterer fordyrelsen, i hvert fald, hvis et enigt økonomiudvalgs anbefaling også godkendes af kommunalbestyrelsen.

Den politiske styregruppe for den bynære havnepark har behandlet skitseprojektet for etape 2, og styregruppen anbefaler projektet for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på, at der bevilges de nødvendige midler.

Kommunalbestyrelsen har afsat i alt 16,091 millioner kroner fordelt over 2021 og 2022. Dertil kommer et restbeløb fra renoveringen af kajen, så der i alt er 17,191 millioner kroner til rådighed. Men rådgiverne, der har udarbejdet skitseprojektet, anslår nu anlægssummen til 35,57 millioner kroner. Det betyder, at kommunalbestyrelsen derfor skal beslutte at afsætte yderligere 18,379 millioner kroner for at gennemføre projektet.

- Der er løbende i processen afsat penge til projektet, beløb, der beror på estimater. Vi har således ikke haft den forventning, at de afsatte beløb også nødvendigvis var tilstrækkelige, siger borgmester Martin Damm (V).

Der er til etape 2 tale om en fordobling af det afsatte beløb?

- Der er dels ekstra udgifter i forbindelse med udfordringer omkring bundforholdene, dels, at vi gerne vil have et resultat, der bygger på høj kvalitet. At vi får en løsning, der gerne skulle kunne holde i 50 år. Man kan sige, at der er to hovedkriterier for at udgiftsrammen bliver, som den bliver, men man kan ikke sige, at den samlede regning bliver meget dyrere end forventet, for et er ekstremt svært at lave præcise beregninger på sådanne renoveringer, siger borgmesteren.

Det fremgår af den administrative sagsbeskrivelse, at etape 2 omfatter de ydre værker, det vil sige Langebro, vestvendt estakade (som er en pælerække, der anvendes langs bredden af et vandområde for at beskytte mod erosion og jordudskridning), Skibbroen, estakade mod øst og bølgeskærm ud for indsejlingen. De ydre værker skal afgrænse havnebassinet. Og med tilføjelse af Skibbroen, estakade mod øst og bølgeskærm skabes der rolig vand i bassinet, forklares det.

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter - som forventet - at afsætte det resterende beløb i budget 2022, vil administrationen udarbejde udbudsmateriale og gennemførelse af licitation med henblik på byggestart i efteråret 2021.