Vilhelm Rosendal er glad for, at der er kommet så meget gang i Kalundborg Havecenter igen. Fotos: Jørn Nymand

Havecentret oplever kæmpe efterspørgsel efter grøntsagsplanter

- For 30 år siden var der tre slags tomatplanter. I år har vi haft 28 forskellige sorter. Og kunderne vil gerne have det store udvalg. Der er efterspørgsel efter dem alle.

Vilhelm Rosendal har på tætteste hold fulgt udviklingen i udvalget af blandt andet grøntsagsplanter efter at have været i branchen over 40 år. Og han fortæller om en fantastisk ændring, hvor kunderne i dag har en kæmpestor palette at vælge fra.