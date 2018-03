Havecentret er forårsklar med det hele

Foråret har taget et langt tilløb i år. Men nu er det lige ved at være her, og i Havecentret på Stejhhøj tripper man for at få lov til at hjælpe havefolket i gang. Alt er nemlig klappet og klart. Varerne er købt ind, hylderne fyldt op. Krukker og potter og de mange forårsbebudere venter utålmodigt på at komme ud i folks haver og på terrasser.