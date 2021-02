Se billedserie Rasmus Jensen og Vilhelm Rosendal er klar med alle forårsvarerne i Havecentret. Fotos: Jørn Nymand

Havecenter sprængfyldt med forårsfarver

Kalundborg - 28. februar 2021 kl. 10:38

Nervesystemet har været spidsbelastet hos Vilhelm Rosendal de seneste uger. Sammen med Rasmus Jensen driver har Havecentret på Stejlhøj, der netop nu er stopfyldt med alle de mange forskellige forårsvarer, som haveejerne står og sukker efter at få fat på. Men indehaverne har længe ikke vidst, om de kunne åbne deres store butik på grund af coronarestriktionerne. Men næsten sammen med foråret kom den positive besked om, at de gerne måtte lukke de haveglade kunder ind fra 1. marts.

- Jo, det var en dejlig besked, da den endelig kom, lyder det lettet fra Vilhelm Rosendal.

Sammen med Rasmus Jensen har de haft supertravlt med at få gjort klar til åbningsdagen efter vinterlukningen.

- Vi har fået alle forårsvarerne hjem, slår de fast. Og de glæder sig til, at der igen kommer gang i Havecentret.

De farverige forårsblomster står og venter på at komme ud til kunderne for at sætte en masse kulør på tilværelsen oven på de mange måneder med grå og trist nedlukning og bobledannelse. Det er nu, man skal ud i haven og nyde foråret, mens man planter løs og får det hele til at se lidt mere optimistisk ud.

Hos Havecentret er man leveringsdygtig i alle forårsblomsterne og løgene, ligesom man kan tilbyde kunderne 26 forskellige sorter af læggekartofler.

- De skal lægges til spiring nu. Mange kunder går meget op i, at det bliver gjort, ligesom man går efter bestemte sorter, hvor nogle for eksempel er tidlige og andre sene. - Alle vores læggekartofler er klasse AA, og så er de statskontrollerede, det vil sige, at de er sygdomsfri, forklarer Rasmus Jensen.

Biodiversiteten er blevet en større og større faktor i de danske haver, hvor flere og flere tænker på at få skabt et miljø, som også tilgodeser både fugle og insekter. Det mærker man tydeligt i Havecentret, hvor efterspørgslen efter frøblandinger med vilde blomster er eksploderet de seneste år. Og insekterne i Danmark mangler vilde blomster og planter, så der er brug for at haveejerne omlægger en del af haven til eksempelvis en lille bivenlig vildeng.

- Vi har fået masser af disse frøblandinger hjem, ligesom vores frøudvalg i det hele taget er meget, meget bredt, fortæller Vilhelm Rosendal og Rasmus Jensen.

De er klar med 20 l gratis såjord og en pose frø til kunderne, som de også forventer igen i år vil efterspørge buske og træer, der giver masser af bær og frugter.