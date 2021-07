Send til din ven. X Artiklen: Hasarderet kørsel endte i brand og trusler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hasarderet kørsel endte i brand og trusler

Kalundborg - 05. juli 2021 kl. 10:51

Hasarderet kørsel kort før klokken 16 lørdag endte i uheld, trusler og brand i Høng.

Politiet modtog alarmopkald om en forulykket bil, som var kørt ind i autoværnet på Høng Landevej ved Løve nær Høng. Flere bilister berettede, at bilen havde kørt hasarderet forud for ulykken, som standsede den vilde kørsel. Bilen havde ifølge vidner kørt stærkt og foretaget flere hasarderede overhalinger. Da forbipasserende efter uheldet tog kontakt til de to yngre mænd i bilen, optrådte føreren truende og fremviste en kniv. De to mænd flygtede herefter fra stedet.

Flere patruljer kørte til stedet, hvor den forulykkede bil blev undersøgt og vidner afhørt. En hundepatrulje gik spor efter de to undløbne mænd, men sporet gik koldt ved Møllegårdsvej. En patrulje på vej til stedet fik på Centervej i Høng øje på to mænd, som passede på beskrivelsen. Da mændene så politibilen, så de ikke ligefrem begejstrede ud. Betjentene anholdt de to mænd, en 24-årig mand fra Kalundborg og en 31-årig mand fra Albertslund. Den 24-årige kunne mistænktes for at have ført bilen og have truet med kniv på uheldsstedet. Han blev desuden sigtet for kørsel i frakendelsestiden, og han blev taget med til stationen til afhøring og sagsbehandling. Den 31-årige blev afhørt til sagen og løsladt. Den 24-årige blev løsladt senere på aftenen.

Men der sluttede historien ikke:

Klokken 21.19 kom en anmeldelse om brand i et køretøj på Løve Landevej i Høng, fortæller kommunikationsrådgiver Charlotte Tornquist, Midt- og Vestsjællands Politi. Det viste sig at være den forulykkede bil fra tidligere, som nu brændte. Brandvæsnet fik slukket ilden, men bilen udbrændte. Branden var formentlig startet i bilens kabine, og politiet undersøger derfor nu sagen nærmere. Vidner så to mænd omkring bilen, før den brændte, og politiet forsøger nu at klarlægge, om de to mænd, som kørte i bilen, da den forulykkede, kan have været ved bilen efterfølgende. Bilen var afmeldt i motorregistret, så undersøgelsen omkring bilen og dens ejer indgår i sagen om uheldet.

Øvrige vidner, som har bemærket personer omkring en ældre grå personbil af mærket Chevrolet Nubira, som holdt på Høng Landevej ved Løve lørdag aften omkring kl. 21.00, og som kan komme med oplysninger i sagen, bedes kontakte politiet på tlf. 114, tilføjer Charlotte Tornquist.

BR