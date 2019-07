Hapseriet åbner om et par uger

Siden 41-årige Stine Brandt for et halvt års tid siden fik ideen om at åbne egen cafe, har hun ledt med lys og lygte efter egnede lokaler. Først i den ene ende af Skibbrogade, men hun endte i nummer 3, tæt på Havneparken.

- Jeg har arbejdet 19 år i køkkenet på en efterskole, men jeg trængte til at prøve noget nyt og jeg har altid haft lyst til at have min egen cafe. Og nu er det lykkedes. Men ikke helt uden problemer, fortæller Stine Brandt.

- Min tanke bag menukortet er, at det godt kan være sundt, selv om det går hurtigt. Jeg laver både almindelige, vegetariske og veganske sandwichs, og i min »byg-selv« salatbar er der 20 varianter at blande af. Der ud over vil jeg lave pandekager, lækker kaffe, smoothies med mere. Og man er jo velkommen til at tage sin mad og drikke med over i Havneparken og nyde den der, hvis man har lyst. Det er derfor, jeg er rigtig glad for at have fundet det her lokale, så tæt på Havneparken, smiler Stine Brandt.