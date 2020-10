Se billedserie Jonas Lyngbo - overrasket over, at han ikke har haft en tom dag, siden han blev selvstændig. Fotos: Claus Sørensen

Hans hænder er skruet rigtigt på

Kalundborg - 07. oktober 2020 kl. 08:10 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

- Jeg vil gerne have en lærling også. Jeg havde selv svært ved at få en læreplads, da jeg var færdig med skolen.

Jonas Lyngbo er ikke i tvivl.

Og selv om han kun har været selvstændig tømrermester i trekvart år, er firmaet udvidet én gang, og han vil gerne udvide igen - denne gang med en lærling og endnu en tømrersvend.

Jonas Lyngbo, 26 år, driver firmaet »Lyngbo Tømreren« i Årby.

Han har lige fra fireårs-alderen vidst, at han ville være tømrer.

- Da jeg gik ud af 9. klasse i Kalundborg, var vi 43 elever i to klasser. Kun tre af os vidste, hvad vi ville være, fortæller han.

Jonas Lyngbo kom i lære i Svallerup og arbejdede siden som svend i København i fire-fem år, men blev træt af de lange køreture til og fra arbejde hver dag.

Han besluttede sig for at blive selvstændig. Syntes, at det var det mest nærliggende. Så den 1. januar 2020 blev firma »Lyngbo Tømreren« til.

Det er dagene ikke blevet kortere af, men han er glad og befinder sig rigtig godt med det.

- Det er godt nok gået hurtigere, end jeg havde regnet med. Vi har rigeligt at lave. Det vælter ind med arbejde. Lige nu står den på tagarbejde i Østrup og nybyggeri i Kloasterdammen i Kalundborg.

Der gik kun et halvt år, efter Jonas Lyngby blev mester i eget firma, før han var nødt til at ansætte en svend. Lige nu søger han endnu en.

- Jeg har bestemt ikke fortrudt. Har ikke haft en tom dag endnu, og mange af dagene er lange.

Han vil gerne holde fast i en tilværelse som allround-tømrerfirma.

Det forhindrer ham ikke i lidt specialisering også, for skal han anbefale isolering, så tror han på papiruld frem for traditionel isolering. Derfor har han lige investeret 120.000 kroner i en ny maskine til indblæsning af papiruld til isolering. Maskinen står klar i Sorø, og når en specialbygget trailer er klar, hentes maskinen hjem til firmaadressen Årbygade 39 i Årby, hvor Jonas Lyngbo og hans kæreste, som lige er blevet udlært ejendomsmægler, også bor privat.

Jonas Lyngbo har boet her i fire år og troede egentlig, der var plads nok til firmaet også.

- Det går, men jeg har allerede pladsmangel og ser mig om efter et sted til firmaet, siger han.

Jonas Lyngbo har ikke ambitioner om at bygge et meget stort firma op, men vil foretrække et firma, hvor der ikke er flere end fire.

Han er glad for at være tømrer og fortæller, at han bedst af alt kan lide tagopgaver.

Fritiden? Tja, den har han ikke meget tilbage af i øjeblikket. Han har cyklet en del og kan også godt lide 'at pille med biler'. Men det er håndværkeropgaverne, der fylder de fleste af døgnets timer.

Ordrebogen er godt booket, og hans håb er, at det snart lykkes at få ansat firmaets tømrersvend nummer to og måske også snart en lærling.