Hans Kurt Jørgensen: Kulturen har fået en købmand

71-årige Hans Kurt Jørgensen er ny i politik, men har altid været meget aktiv i foreningslivet. Både i sit virke som købmand, hvor han blandt andet sad i bestyrelsen for Købmandsforeningen Danmark, og i sin fritid, hvor han var formand for fodboldklubben KGB i fire år.

- Jeg tror, at en af årsagerne til, at vi klarede os som købmænd så mange år, var, at vi mødte folk i øjenhøjde. Det synes jeg også, man skal gøre som politiker, siger han.

Som politiker er det hans mål at hjælpe til med at gøre kagen større, som han siger. Det skal ske ved at skaffe tilflyttere til kommunen. Her mener han, at kulturen kan gøre en forskel.