Hans Frederiksen klar med et endnu større gavekort

Mathias Lykke, forretningschef hos Hans Frederiksen i Elmegade, glæder sig til at få kunderne tilbage i det store bilhus igen, hvor de vil finde et stort udvalg af både Ford, Renault-, Hyundai og Dacia-modeller at vælge imellem. Det er de ophævede corona-restriktioner, som igen gør det muligt for kunderne at komme helt tæt på alle de nye modeller og det store udvalg af brugte biler.