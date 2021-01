Digitale fremvisninger og private prøveture - hos Hans Frederiksen i Kalundborg har man gentænkt bilsalget under nedlukningen. PR-foto

Hans Frederiksen gentænker bilsalg under nedlukningen

Kalundborg - 20. januar 2021 kl. 07:51 Kontakt redaktionen

Den omfattende nedlukning på grund af covid-19 har fået Hans Frederiksen i Elmegade i Kalundborg til at genopfinde måden at sælge biler på. Digital fremvisning, privat prøvekørsel og tilbud på blandt andet Hyundai-modeller, som man selv kan bygge på hyundai.dk, er nogle af løsningerne.

- Vi vil gerne gøre det muligt for danskere, der står og skal købe bil, at få fremvist og prøvekøre den bil, de er interesserede i. Uden at gå på kompromis med retningslinjerne. Vi er derfor glade for, at vi nu har fået tilladelse til at give private fremvisninger og prøveture, selvom vores forhandlere holder lukket. Vi tager naturligvis alle de nødvendige forholdsregler for at sikre, at det bliver en tryg oplevelse for alle, siger Annegrethe Skovby, der er pressechef for Hyundai Danmark.

På hyundai.dk kan man i anledning af det nye år benytte Hyundais Byg Bil-funktion og spare et ekstrabeløb på 2.021 kr. Takker man ja til tilbuddet og underskriver en købsaftale på bilen inden 14 dage efter, salgsafdelingen får lov til at åbne igen, så trækkes der 2.021 kr. fra i prisen. Tilbuddet gælder også privatleasing. Her trækkes beløbet fra den månedlige ydelse i perioden.

Med Byg Bil-funktionen kan man bl.a. bygge sin helt egen Hyundai, i10 i20, i30, KONA eller IONIQ i både hybrid-, plug-in- eller electric-udgaven. Med et enkelt klik sender man sit nye bilvalg til Hyundai Kalundborg, der sidder klar til at sørge for resten. Tilbuddet gælder alle modeller, og den seneste leveringsdato er 1. maj 2021.

Når man overvejer at købe ny bil, er det ofte afgørende at kunne se og prøvekøre bilen. Hyundai Kalundborg tilbyder derfor at køre ud til eksempelvis privatadressen, hvorfra prøveturen kan køres, og man kan opleve, hvordan bilen er at køre i, inden man tager den endelige beslutning. Bestilling af prøvekørsler foregår online eller via telefonisk henvendelse.

Er man mere til at blive hjemme, kan man med et par enkle klik bestille en digital fremvisning og blive siddende i sofaen, mens man får fremvist drømmebilen af sin lokale forhandler. Undervejs vil der være rig mulighed for at tale med forhandleren og stille spørgsmål.

Mulighederne er gældende, mens Hyundai-forhandlerne holder lukket under covid-19 restriktionerne.

Læs mere om Hyundais Byg Bil-funktion: https://bestil.hyundai.dk/

Bestil digital fremvisning: https://www.hyundai.dk/digital-fremvisning

Book privat prøvetur (også muligt ved telefonisk henvendelse): https://www.hyundai.dk/proevetur

Hans Frederiksen i Elmegade i Kalundborg forhandler også Ford, Renault og Dacia, og for disse bilmærker er der også mulighed for at få prøveture eller fremvisninger hjemmefra.