Mathias Lykke oplyser, at Hans Frederiksen A/S fortsætter gavekortsuccesen i hele maj. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Hans Frederiksen A/S støtter det lokale erhvervsliv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hans Frederiksen A/S støtter det lokale erhvervsliv

Kalundborg - 05. maj 2020 kl. 17:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En kreativ og anderledes idé dukkede op hos Hans Frederiksen A/S, da coronakrisen bed sig fast.

Bilforretningen Hans Frederiksen A/S i Elmegade er et lokalt forankret firma, som siden 1973 har drevet forretning i Kalundborg med bilsalg og værkstedsydelser. Men man vil bestemt ikke være alene i lokalområdet, hvor man hellere ser et blomstrende erhvervs- og handelsliv omkring sig.

- Derfor fandt vi på den sjove og hjemmestrikkede idé at give et gavekort på 2.000 kroner til kunden, hver gang vi solgte en bil fra vores lager, uanset om det er en ny, demo eller brugt og kunden samtidig finansierer bilen igennem os, fortæller forretningschef Mathias Lykke.

I første omgang har Hans Frederiksen A/S gjort det i april med så stor succes, at man har besluttet at forlænge ordningen med gavekortet, så det nu også gælder i hele maj.

Det specielle ved gavekoret er, at der er et krav om, at gavekoret skal bruges i en lokal virksomhed.

- Om gavekortet skal være til en lokal restaurant, et byggemarked, en håndværker, et rengøringsfirma eller noget helt andet betyder ikke noget, bare der er tale om en lokal virksomhed eller forretning, understreger Mathias Lykke.

Hans Frederiksen A/S, som har omkring 30 ansatte fra lokalområder, kæmper ligesom resten af det lokale erhvervsliv for at klare denne krise og komme godt ud på den anden side.

- I den anledning vil vi gerne støtte op lokalt og håber samtidig, at det lokale vil støtte op om os.

Mathias Lykke gør opmærksom på, at Hans Frederiksen A/S stadig har et godt udvalg af både nye og brugte Ford-, Renault-, Hyundai og Dacia-modeller at vælge imellem.