Hanna Vestenaa rådgiver fra lokalerne i Infobutikken i Lindegade i Kalundborg. PR Foto

Send til din ven. X Artiklen: Hanna gik fra chefkonsulent til frivillig rådgiver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hanna gik fra chefkonsulent til frivillig rådgiver

Kalundborg - 30. november 2017 kl. 21:10 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er både unge og gamle, der lægger vejen forbi Infobutikken i Lindegade, hvor Dansk Folkehjælp har lokaler til økonomisk rådgivning. Fælles for dem er, at de er tynget af en økonomi, der er løbet dem af hænde og virker uoverskuelig.

- Ofte kan jeg se på dem, når de kommer ind af døren, hvor belastede de er. En dårlig økonomi kan ødelægge meget, siger Hanna Vestenaa og fortsætter:

- Men heldigvis er det også sådan, at jeg kan se en forskel, når de kommer næste gang, og vi har fået skabt et overblik over deres økonomiske situation. Så er skridtene blevet lettere, og de ser gladere ud, fortæller hun.

65-årige Hanna Vestenaa har været frivillig økonomisk rådgiver for Dansk Folkehjælp, siden hun 1. maj i år gik på pension fra sit chefkonsulentjob i Holbæk Kommune.

- Da jeg startede, var vi to rådgivere. Lige nu er det kun mig, men vi vil gerne have et par stykker til, siger hun.

Som oftest er dem, der kommer for at få rådgivning, folk med gældsposter og ofte flere forskellige lån. Nogle har taget forbrugslån, mens andre måske har taget ét lån for at kunne betale afdragene på et andet.

- På den måde lukker de jo bare et hul midlertidigt, men skaber endnu et. Men jeg synes, det er for nemt i dag at tage de her kviklån. Folk, der ikke kan få et banklån, kan jo få et kviklån på tyve sekunder, og det er ikke særlig hensigtsmæssigt, siger hun.