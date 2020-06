VoresKalundborg sørgede lørdag for god stemning og musik til de handlende i Kordilgade, hvor Peter Eget Hansen og Christopher Davis Maack blandt andre underholdt ved Kalundborg Vinhus.

Handlende fik musik og god stemning

Med sange som Havana og Wallenberg, spillede han den gode stemning frem, alt imens der blev kigget på kjoler og jakker ved siden af hos Anni Wear, og flere gjorde stop med deres indkøbsnet over skuldren.

- Det er lige før, man tror, at der bor nogen i denne her by, når der er så mange mennesker i Kordilgade, sagde en yngre kvinde, der kom slentrende med sin hund i snor.