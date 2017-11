Handicapprisvinder fundet

Se billedserie Chaufførerne i bybusserne i Kalundborg får årets handicappris i Kalundborg Kommune. Her ses fra venstre chaufførererne Kristian Jeffery, Michael Nielsen og Jens Vagn Petersen. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Kalundborg - 18. november 2017 Af Eva Lyng Johansen

Handicaprådet giver årets handicappris til chaufførerne ved bybusserne i Kalundborg.

- Vi er glade for at kunne give prisen til dem, fordi de gør en forskel for mange handicappede, siger Gunver Jensen.

Det er borgeren Torben Kragh, som har indstillet chaufførerene.

Han skriver: »Jeg har over en længere periode under mine ture i bussen beundret, hvordan chaufførerne altid giver sig tid til en snak og lidt pjankeri. Det er klart mit indtryk, at chaufførernes væremåde overfor de psykisk handicappede, ung som gammel, giver brugerne et løft i hverdagen.«

Jens Vang Petersen, talsmand for buschaufførerne fra Arriva Kalundborg, fik beskeden torsdag aften.

- Vi er meget beærerede over det. Det er ikke helt sunket ind endnu og jeg har heller ikke nået at få det fortalt til alle, siger Jens Vang Petersen.

De er 13 faste chauffører i gruppen og afløsere.

- Vi er en ret erfaren gruppe, som har arbejdet i mange år. I Kalundborg er der forholdsvis mange institutioner med handicappede, så vi er vant til at tage hensyn, siger Jens Peter Vang Petersen.

For eksempel kan det være, når bussen stopper ved Synscenter Refnæs. Her skal chaufføren sørge for at sætte farten ned, og for at de, som skal med bussen, kommer med, også selvom de måske står et forkert sted.

- Vi skal give tid og tage hensyn, men samtidig skal vi heller ikke være for overpylrede, fordi det kan virke nedværdigende, siger Jens Vang Petersen.

De kører ruterne 551 og 552 samt skoleruterne 576 og 577.

Prisen skal uddeles søndag den 3. december, som er den internationale handicapdag. Hvor det skal ske, er endnu ikke planlagt.

Prisen består af 10.000 kroner og et litografi.