Glenn Swärd, der er formand for Vores Kalundborg mener, at nedlukningen mellem jul og nytår kan blive værst for tøjbutikkerne. - Jeg håber at folk holder skindet på næsen og modet oppe, siger han. Foto: Ulrik Reimann

Send til din ven. X Artiklen: Handelsstandforening: - Værst for tøjbutikkerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Handelsstandforening: - Værst for tøjbutikkerne

Kalundborg - 17. december 2020 kl. 18:31 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Den for nyligt varslede nedlukning af de private erhverv, der træder i kraft den 25. december, kan særligt komme til at ramme tøjbutikkerne. Det mener Glenn Swärd, der er formand i handelsstandsforeningen Vores Kalundborg.

- Der er mange, der køber nyt tøj til nytår og nytårsfesten, så jeg tænker faktisk, at tøjbutikkerne bliver lidt ramt af det her, siger han, og tilføjer at perioden mellem jul og nytår også er en tid, hvor mange kommer ned i butikkerne for at bytte deres gaver. I den forbindelse køber de ofte lidt ekstra med hjem, fortæller formanden, der selv er indehaver af Swärds Guldsmedie i Kordilgade.

- Det ender tit med at gaven til 500 kroner bliver byttet til noget for 700 kroner.

Han håber derfor, at gavebytteriet bliver rykket til det nye år, hvor de private erhverv indtil videre må genåbne per 4. januar.

Han er dog skeptisk, efter han, med sin egen forretning, gik glip af årets andenstørste sæson, da han under forårsnedlukningen gik glip af konfirmationerne.

- Jeg tænkte, at konfirmationen blev rykket til efteråret. Det skete så desværre ikke. Så det bliver et lorteår for at sige det lige ud, siger indehaveren, der allerede har tabt flere hundredtusind kroner i omsætning med sine to forretninger i Kalundborg og Bagsværd.

Han lægger dog vægt på, at der er forskel på brancher, og at blomsterbutikkerne eksempelvis har haft et fantastisk år.