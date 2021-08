Han taler om skibsmodellen, som var det en elsket hund: Idealister vil have et søfartsmuseum

Se billedserie Tidligere borgmester Tommy Dinesen foran det russiske skib Dunkan, da det blev hævet i 2003. Historier som denne skal fortælles på Kalundborg Søfartsmuseum. Privatfoto

Kalundborg - 01. august 2021 kl. 06:14 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Vi starter med en lille misforståelse.

Tommy Dinesen sidder og taler om, hvornår færgeoverfarten mellem Juelsminde og Kalundborg blev nedlagt.

Jeg selv, noget yngre, lidt forvirret, og uden decideret erindring om den sejlrutes eksistens, tror, at den tidligere Kalundborg-borgmester snakker om overfarten mellem Aarhus og Kalundborg.

Så vi sidder og jonglerer med årstal, der adskiller sig en del. »JKL«-ruten blev nedlagt i 1996, mens Mols-Linien sejlede fra Aarhus til Kalundborg sidste gang i 2011.

Men uoverensstemmelsen er god til at illustrere, hvorfor Kalundborg ifølge en nystartet forening, hvor Tommy Dinesen sidder i bestyrelsen, bør få sit eget søfartsmuseum.

- Havnens historie er lang, og søfarten i Kalundborg er værd at få spredt ud. For den strækker sig mange år tilbage, siger Tommy Dinesen.

I de knap to måneder, siden foreningen Søfartsmuseum Kalundborg blev stiftet, har bestyrelsen arbejdet ihærdigt for at finde lokaler, hvor museet kan rykke ind.

For lige nu står størstedelen af de genstande, der kommer til at udgøre museets samling til at starte med, i en hal i Svebølle.

- Man kan ikke have et søfartsmuseum i Svebølle, som Tommy Dinesen siger.

Og et museum er ikke meget uden lokaler at være i. Det ved foreningen godt.

- Nu speeder vi processen op. Placeringen er nødt til at være tæt på havnen, siger Tommy Dinesen.

Folk skal se samlingen Derfor er foreningen ved at forhøre sig angående tomme lokaler ved den gamle blindeskole ude ad Kystvejen, ligesom de vil tale med DSB om de tomme lokaler på førstesalen af stationsbygningen i Kalundborg. Dertil kommer et par »mere fortrolige« henvendelser.

- Men det drejer sig også om økonomi. Vi vil gerne have flere medlemmer end de 20, som vi er nu. Det giver mere råderum, siger Tommy Dinesen.

Økonomisk hjælp kan forhåbentlig også komme fra andet end foreningen selv. De er i gang med at søge flere fonde, og bestyrelsen vil gerne invitere politikere - særligt kultur- og fritidsudvalget i Kalundborg Kommune - til Svebølle for at se på samlingen og høre nærmere om planerne.

- Det er vigtigt at få folk ud at se det først. Så de kan se, at vi mener det her, og vi er seriøse omkring det, siger han.

Lokalt afsæt vigtigt At genstandene - skibsmodeller og -malerier, maritime brugsting, værktøj og meget andet - er i Svebølle, er der dog en grund til. De tilhører Poul Blasen, der i mange år har samlet og samlet og nu gerne vil give det videre til et søfartsmuseum.

- Det er flot at give sit livsværk væk på den måde, siger Tommy Dinesen.

Tommy Dinesen selv har dog også planer om at spæde til museets samling.

Flere gange i samtalen nævner han »Lasse«, som han har hentet hos en gammel ven.

Det lyder, som om der er tale om en elsket hund eller et barnebarn, som han ikke har set i mange år.

Men det er virkeligheden bare en stor model, der ­forestiller Lasse, en af de fire færger, som sejlede mellem Kalundborg og Juelsminde.

- Museet skal have lokalt afsæt, så vi går efter at få så mange ting med relation til Kalundborg som muligt, siger Tommy Dinesen.

Som erfaren mand til søs, der har sejlet jorden rundt, tilføjer han dog hurtigt, at en havn i Kalundborgs størrelse jo også »er international«.

Det ses også i dag, hvor det primært er fragtskibe, der huserer i havnen.

Tommy Dinesen nævner som eksempel en model af den russiske damper Dunkan, der i 2002 gik på grund ved Kalundborg.

Knoklende idealister Når man taler med Tommy Dinesen om drømmene for museet, så er der en inspiration, der skinner igennem.

Juelsminde Havnemuseum, der åbnede på den anden side af Kattegat i 2013, var ligeledes båret frem af ihærdighed fra en gruppe frivillige.

Personligt drømmer Tommy Dinesen om, at man på Kalundborg Søfartsmuseum også kan få for eksempel en simulator, så man i stor detaljegrad kan følge for eksempel en indsejling i Kalundborg Havn.

Og så er der selvfølgelig det med arbejdsiveren. Her vurderer Tommy Dinesen, at bestyrelsen og foreningen generelt har en stor fordel.

De ved noget om søfart. De brænder for oplevelserne på havet og for de fartøjer, der trodser bølgerne.

- Vi er en meget idealistisk bestyrelse fuld af folk med tilknytning til søfartsbranchen. Så vi har masser af ideer og er parat til at gøre noget, siger Tommy Dinesen.

Om alt går vel vil det arbejde resultere i, at man engang i fremtiden kan gå på museum i Kalundborg og finde svaret på, hvornår færgerne stoppede med at sejle fra Kalundborg til både Juelsminde og Aarhus.