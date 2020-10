Se billedserie Paw Jensen ved den ny nøglemaskine, som kan skære alle slags nøgler - også flipnøgler til ældre biler.Fotos: Claus Sørensen

Han låser op 24 timer i døgnet

Kalundborg - 07. oktober 2020 kl. 07:48 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

Det skal tages helt bogstaveligt, når Paw Jensen siger, at han er klar til at være på pletten alle døgnets timer året rundt.

Paw Jensen er låsesmed. Han er mand for at låse folk ind, når de har smækket sig selv ude. Han er mand for at sikre folks hjem og virksomheder.

Det er mindre end et år siden, han efter 16 år som låsesmed blev bestyrer for A/H Låsemontage, der kort før nytår åbnede afdeling i Kalundborg. Nu er de to ansatte i afdelingen. Snart udvides med endnu en låsesmed.

- Jeg kan ikke nå det hele, så travlt vi har, siger Paw Jensen, 40 år og født og opvokset i Kalundborg.

Vi besøger ham i en tidlig formiddagstime på adresse på Slagelsevej 2. Tæt på rundkørslen Slagelsevej-Holbækvej-Sankt Jørgensbjerg. Her er der indrettet indbydende butik, stort lager og værksted.

Her viser Paw Jensen og hans medarbejder, Janie Falsing, den seneste nyanskaffelse frem: En nøglemaskine, der kan alt. En investering på 110.000 kroner.

Med den og det til­behør, der følger med, kan låsesmeden skære, kode og lave startspærrer til bilnøgler. Også såkaldt baneskårede nøgler kan fremstilles på det nye grej. Banerne er et spørgsmål om grad af sikkerhed.

- Vi kan skære alle nøgler og vil gerne være kendt for, at står folk med låse- og nøgleproblemer, så kan de løses af os.

Her på stedet er nøgleordet rent faktisk »alt«.

Paw Jensen har alt et, der kræves, for at han kan sikre huse og virksomheder. Også hvis folk ønsker en såkaldt skalsikring, så de har styr på, om nogen nærmer sig i en mørk nattetime.

Her arbejdes med det sidste nye inden for låsesystemer sideløbende med de gammelkendte mekaniske systemer med A-, B- og C-nøgler.

Her kan man samle appetit på adgangskontrol med nøglebrikker eller adgangskort som 'nøgle'. Ting, der vinder mere og mere frem, også i private hjem, men stadig i et prisleje, så det mest er i erhvervslivet, disse systemer indføres.

Paw Jensen har stor erfaring som låsesmed, og i hans stadig forholdsvis nye funktion som afdelingsleder har han måttet sætte sig ind i fakturering, tilbudsgivning og meget mere. En udfordirng, han godt kan lide, men som også har krævet assistance, så han kan nå de praktiske opgaver ude i felten.

Derfor blev Janie Falsing, 38 år, ansat få måneder efter, at A/H Låsemontage åbnede afdelingen i Kalundborg. Hun er fra Eskebjerg, har en baggrund som kontorassistent og er nu blevet oplært i mange af låsefagets færdigheder.

Paw Jensen og Janie Falsing danner i øvrigt par og bor sammen i Eskebjerg.

Paw Jensen er i bogstave­ligste forstand ude af døren i mange af døgnets timer. dels for at montere, dels for at rådgive - og for at rykke ud og hjælpe folk ind, når de har låst sig ude.

En række store virksomheder er kunder, og der er endnu flere opgaver i sigte kort forude. Derfor ventes staben udvidet med en låsesmed i løbet af kort tid.

Det store lager - et tidligere bilværksted - rummer udstyr, så tømrere kan hente de ting, de har behov for, direkte og dermed klare deres opgaver med dørmontage samme dag.

- Vi er her for håndværkerne, for erhvervslivet og lige så meget for private. Der er ikke noget, der er for småt, siger Janie Falsing.

- Vi tager også gerne ud og tager en snak med folk, hvis de er i tvivl om sikring af døre og lokaler, oplyser Paw Jensen.

Han er i gang med en kampagne med alarmsystemer til sommerhusejere. Med alarm, kamera og en app til telefonen kan man styre systemet, koble det til og fra, på et billede se hvad der er årsagen, hvis alarmen går, og også styre sommerhusets varme.

Styring er i det hele taget det, kunderne spilles i hænde med nye låse- og adgangssystemer. Med adgangskontrol kan man styre, hvem der har adgang, hvårnår de har adgang, og man kan selv tilføje og slette brugerne og de rettigheder, hver enkelt bruger har.

Pengeskabe har Paw Jensen også i sit sortiment. Og sikringsgitre. De monteres for det meste i butikker, men der er også private, der vælger at sikre sig med et gitter.

Paw Jensen fortæller, at der er kunder, der for eksempel sikrer deres soveværelse med et gitter, så det er et sted i huset, ingen kan komme ind, når man aktiverer det. Et spørgsmål om maksimal tryghed.