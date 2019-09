Sundhedsrådgiver Jacob Søndergaard øser af sin viden torsdag den 19. september i Røsnæs Forsamlingshus. PR-foto

Han giver simple løsninger til at spise sund mad

Kalundborg - 07. september 2019 kl. 13:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan kan man få mere sundhed ind i sit liv, uden at gå på kompromis med sin livskvalitet? Dette spørgsmål var Jacob Søndergaards drivkraft, da han skulle hjælpe de jydske håndværkere med at blive sundere i succesprogrammet Rigtige Mænd på DR1.

Nu har man muligheden for at høste frugterne af de erfaringer, han gjorde sig der, og de sidste 18 år som sundhedsrådgiver. Og hold nu fast, for der bliver vendt op og ned på det hele, når han går i gang med sit foredrag 19. september kl. 19 i Røsnæs Forsamlingshus.

Jacob Søndergaards argumenterer f.eks. for, at rygerne har knækket koden til at skabe en varig adfærdsændring. De har skabt Den Ubrydelige Vane. Hans budskab er paradoksalt og provokerende. For rygning er jo noget af det mest usunde, man kan byde sin krop.

- Men det er alligevel lykkedes rygerne at anvende mange principper for forandring, som man med rette kan benytte sig af. Og kopiere over på de områder af sit liv, som man ønsker skal fylde mere for dig.

- Det kan være, at du vil have gang i regelmæssig bevægelse og motion. Måske skal klaveret støves af. Eller måske er det brætspil med venner og familie, som skal blive en ny og sjov ting. Jeg giver simple løsninger til at få gjort det let at spise sund mad, som man kan finde i supermarkedet. De fleste tror fejlagtigt, at sundhed kun kan opnås med en vilje og motivation, som ses hos en jægersoldat. Det er langt fra sandheden, understreger Jacob Søndergaard.

Fokus skal ligge på en systematisk opbygning af færdigheder kombineret med forståelse for de triggers, der former hverdagen. Triggers er de ting, der former vores valg. Bevidste såvel som ubevidste.

Jacob Søndergaard har identificeret seks principper, som alle rygere har til fælles, som giver dem optimale forudsætninger for at holde fast i deres vane. Med afsæt i disse principper, kombineret med røverhistorier fra TV-programmet Rigtige Mænd, guider Jacob Søndergaard deltagerne gennem deres forandringsproces, så de forlader foredraget motiverede og handlekraftige. Klar til at får mere sundhed ind i livet.

Det er butiksudvalgene i de to Dagli'Brugser i Raklev og på Røsnæs, som står for arrangementet, hvor man også kan købe billetter til foredraget.