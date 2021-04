Se billedserie Vinbaren er en af nyhederne i den udvidede vinafdeling. Fotos: Claus Sørensen

Han forkæler folk med vin og drinks

Kalundborg - 19. april 2021 kl. 07:36 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

Ny vinbar. Mere vin - meget mere vin. Et drink- og cocktailhjørne.

Kvickly i Kalundborg har udvidet sin vin- og spiritusafdeling.

Der er bygget om, så afdelingen falder mere i øjnene, og der er kommet et større udvalg af både vin og spiritus på hylderne.

Den udvidede afdeling falder da også i den grad i øjnene og præsenterer sig markant. Den indbyder til at gå på opdagelse.

Udvidelsen af sortimentet afspejler den stigende efterspørgsel, Kvicklys vinmand, Kim Christensen, som også er souschef i varehuset, mærker:

- Folk har under corona ikke kunnet rejse eller gå ud og spise. Derfor kræser man mere derhjemme, forkæler sig selv og kaster sig ud i at prøve nye opskrifter. Man kan vel sige, at folk i høj grad har søgt trøst i at give sig selv flere gode mad- og vinoplevelser i hjemmet.

Det mærker man i Kvickly på salg og efterspørgsel. Det gælder ikke mindst på rosé­vine og portvin, som Kim Christensen fortæller er blevet nydelsesmidler, som der sælges meget af hele året rundt.

Den nye vinbar er et særligt kapitel i Kvicklys vinafdeling.

- Vi glæder os meget til at tage den i brug. Her vil vi, især på fredage, give folk mulighed for at smage på både nyheder og klassiske varer, vil fortælle om vinene, byde på gode historier om vinene og udbrede kendskabet til vine og give kunderne mulighed for både at prøve nyt og få genopfrisket smagen af kendte vine, siger Kim Christensen.

- I det hele taget mærker vi tydeligt, at flere gerne vil vide mere om, hvordan man bedst muligt sætter tingene sammen, så mad og drikkevarer går op i en højere enhed. Det bliver der også mulighed for at suge viden til sig om ved en snak i vinbaren.

En nyhed er også hylder med alt det, der skal til for at kunne byde på en god drink eller cocktail.

Det er ikke mindst det modne publikum, der efterspørger det.

- Interessen er stor, også for selv at kunne eksperimentere med drinks derhjemme, siger Kim Christensen:

- Vi præsenterer alt det, der skal til og passer sammen, så folk ikke behøver rundt og jagte det forskellige steder i butikken.

Kim Christensen er mand for at komme med forslag tilopskrifter, der både printes ud og lægges på Facebook, som for eksempel senest opskriften på en »Kung Fu«-drink. Så er det let at gå til.

Her kommer opskriften:

4 cl gin Tanqueray eller Beefeater, 1 tsk Modo lakrids­sirup. Husk at røre rundt . Top op med Hancock Sports Cola Absolut, der er den bedste cola til Kung Fu.