Han cykler for sin døde søn

Kalundborg - 16. maj 2018 kl. 20:45 Af Eva Lyng Johansen

For fem år siden kort før Ulrik Brundin og hans kone Katrine skulle være forældre, viste en scanning, at der ikke længere var liv i maven.

- Det var så uvirkeligt. Det havde vi slet ikke forestillet os kunne ske her i Danmark, siger Ulrik Brundin, som bor i Ubby sammen med sin kone.

På sygehuset får parret brochurer om landsforeningen Spædbarnsdød, som de får med sig hjem.

Parret begynder at deltage i de arrangementer, som foreningen har.

- Alle mennesker har brug for at opleve et fællesskab. Det var en lettelse at kunne snakke med andre om det, siger Ulrik Brundin.

Parret har siden fået sønnen Albert, som næsten er tre år.

- Det er i dag underligt at tænke på, at Thomas ville have været fem år, siger Ulrik Brundin.

Sorgen over at miste sønnen Thomas vil altid være der.

Til pinse skal Ulrik Brundin fra den 18.-20. maj 2018 cykle sammen med otte andre ryttere fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, til Danmarks nordligste punkt, Grenen.

Det er en cykeltur på cirka 450 kilometer på mountainbike langs kysten.

Turen har til formål at samle penge ind til Landsforeningen Spædbarnsdød, samt at skabe opmærksomhed om det at miste et barn og foreningens arbejde. Turen hedder VE-NO (Vest-Nord) Tour 2018.

Han deltog også i turen sidste år, og hans motivation er at gøre noget for sønnen Thomas og at gøre noget for landforeningens Spædbarnsdød, som har nogle dygtige rådgivere.

- Jeg vil gerne hjælpe, så andre forældre som bliver ramt, får støtte, siger han.