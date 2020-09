Halvt så mange gæster som normalt

Kun halvt så mange gæster som normalt besøgte Det Mexicanske Bøfhus i Kalundborg lørdag aften, efter de nye coronarestriktioner trådte i kraft. Indehaveren håber dog, at folk hurtigt vænner sig til de nye forhold.

- Vi havde kun halvt så mange kunder den aften, som vi ville have på en almindelig lørdag, fortæller han.

Sülle Gövercin er ikke i tvivl om, at det er de nye restriktioner om, at såvel personale som gæster på barer, caféer og restauranter skal bære mundbind, når de ikke sidder ned, som gjorde, at folk blev væk.