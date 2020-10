Den teenager, der som 17-årig blev udsat for et groft hjemmerøveri på sit soveværelse i Høng, sover stadig fra tid til anden med en hammer under sin hovedpude, forklarede han tirsdag ved Østre Landsret. Foto: Katrine Wied

Halvandet år efter hjemmerøveri: Teenager sover med hammer under puden

Her var han indkaldt, fordi de to tiltalte i sagen har anket den dom, de fik ved Retten i Holbæk tilbage i januar.

Den 17-årige teenager, der i maj 2019 blev vækket midt om natten, fordi to maskerede mænd var trængt ind på hans soveværelse, sover stadig med en hammer under hovedpuden fra tid til anden, forklarede han tirsdag ved Østre Landsret.

