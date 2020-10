Halloween på Solskinspladsen

- Vi har fået De Grønne Pigespejdere til at komme og hjælp os med alt det praktiske. Børnene behøver ikke at have en kniv med. Det sørger vi for, men børnene skal være ifølge med en voksen, som skal være med ved bordet, hvor der arbejdes, siger Ditte Julie Rosendahl-Kaa, medindehaver af børnetøjsbutikken Gliimt i Kordilgade.