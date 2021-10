Se billedserie Der er masser af uhygge i haverne i forbindelse med halloween. Privatfoto Foto: Birkegårdens Haver

Halloween med hygge og uhygge i Birkegårdens Haver

Kalundborg - 12. oktober 2021 kl. 08:41 Af Jørn Nymand Kontakt redaktionen

- Snart er det efterårsferie, og så slår i dørene op for halloween i Birkegårdens Haver, hvor haverne er pyntet med unikke græskarfigurer, kæmpe edderkopper, skeletter og monstre. Det kribler og krabler i haverne, hvor edderkopper og andet småkryb gemmer sig og venter på at springe på nysgerrige gæster.

I Tumlegården står spøgelseslabyrinten parat til de modigste gæster. Det hele begynder lørdag den 16. oktober og slutter den 24. oktober, og der er åbent fra kl. 11-17.

Ingen halloween uden gys og spøgelseslabyrint! Igen i år har man bygget to spøgelseslabyrinter, så der både er noget for de små og de lidt større børn.

Man kan trygt snig igennem dem til trods for larmende skeletter, spøgelser, hekse, store flagermus og skrigende ugler. Den lille labyrint, som er for dem under 7 år, er ikke så skræmmende, den er mere hyggelig med lys og søde spøgelser. Forældrene og bedsteforældre må gerne gå med ind i labyrinterne. I labyrinterne kan børnene tælle skelethoveder og spøgelser og være heldige at vinde en slikpose ved lodtrækning.

I år har man sørget for masser af gyselige aktiviteter. Hele familien kan gå på skattejagt i haverne, hvor hekse og andre monstre står på lur.

- Traditionen tro har vi græskarskæring, hvor I kan være kreative. Det er gratis at skære græskar, og du kan vælge enten at købe dem med hjem for 25 kr. pr. stk. eller få dem udstillet i den Japanske have, hvor de lyser op lørdag aften d. 23. oktober, og her har vi åben fra kl. 11-19.

Skal der fart over feltet, har vi ATV-kørsel ude på marken. For de mindre børn er der æselridning, finde klamme edderkopper, ansigtsmaling og I kan alle riste skumfiduser ved bålpladsen. Man kan se hele programmet på www.birkegaarden.dk.

Det første man møder i indkørslen til Birkegårdens Haver, er den kæmpestore heks, der holder øje med hvem, der kommer ind. Heksen er blot én ud af over 170 fantasifulde og livagtige græskarfigurer, der er udstillet i haverne.

Græskarfigurerne er på størrelse med et menneske, og man kan både møde hekse, skeletter, kæmpe monstre og edderkopper, men også mange af H.C. Andersens eventyrfigurer og selveste kongefamilien.

- Vi har sørget for at gøre haverne ekstra uhyggeligt hyggelige, så der er noget for både store og små. Men pas på, hvor du går og hold på hat og briller - du ved aldrig, hvad du møder til halloween i Birkegårdens Haver, lyder det fra de berømte haver.

Lørdag den 23. oktober kl. 16.30 kan man komme med på havevandring i de smukke efterårshaver med indehaver Merry Sørensen, og kl. 17.30 begynder den populære Monsterburger-aften, hvor caféen serverer burgerbuffet.

Medbring godt humør og god appetit, men skynd jer at tilmelde jer monsterburger-aftenen cafe@birkegaarden.dk, der er begrænset antal pladser! Senere samme aften lyser de fantasifulde og skræmmende græskar den Japanske have uhyggeligt op - denne dag har familieparken åbent helt til kl. 19.