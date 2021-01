Hal skal måske gøres mere teatervenlig

Se billedserie Hal 1 i Kultur- og Idrætshallerne i Kalundborg har den rette størrelse, men mangler intimitet og imødekommenhed og centrale scenerekvisitter ifølge Teaterformidlingen Femkanten. Nu har kultur- og fritidsudvalget bedt administrationen lave et oplæg om, hvad der skal til for at gøre hallen mere teatervenlig. Privatfoto

06. januar 2021

Det har gennem flere år været et ønske for Teaterformidlingen Femkanten at få en teatersal i Kalundborg Kommune, som opfylder de scenekrav, som moderne teaterforestillinger har.

Teaterforeningen har sendt et brev til kultur- og fritidsuvalget i Kalundborg Kommune om teatersitationen i Kalundborg Kommune.

Formand for Teaterformidlingen Femkanten Jette Mortensen kender ikke til andre byer af Kalundborgs størrelse, som ikke har en teatersal, og den manglende teatersal besværliggør teaterforeningens arbejde, når den skal booke professionelle teaterforestillinger.

»...Mange af de forestillinger, som vi gerne vil glæde publikum med, har scenekrav, som ingen spillesteder i kommunen kan imødekomme. Aktuelt benytter vi en gammel biograf, en koncertsal i en musikskole, en sportshal og en nedlagt teaterscene i et tidligere hotel. Ingen af disse steder har tilnærmelsesmæssigt det udstyr, som en moderne teaterforestilling kræver.«

Det betyder, at Femkanten må booke de mindre forestillinger, men her føler teatrenes teknikere sig meget udfordret, når de kommer for at sætte op, står der i brevet.

Tre forhold er vigtige Tre forhold er vigtige, når der skal laves teater.

For det første skal der være godkendte træk til lamper, tæpper, scenerekvisitter og kulisser. For det andet er der krav til sceneareal, som i mange større forestillinger er omkring otte gange otte gange seks meter.

For det tredje er det vigtigt for en god teateroplevelse, at der er en vis intimitet og imødekommenhed i teatrets fysiske omgivelser. Ingen af de nuværende spillesteder kan opfylde alle tre forhold.

Ny scene? Det store ønske for Femkanten er en helt ny teaterscene.

Her har Femkanten flere gange gjort opmærksom på, at man bør indtænke en teatersal i projekteringen af et nyt kulturhus i Havneparken, hvilket p.t.ligger længere ude i fremtiden.

Hal 1 i Kultur- og Idrætshallerne i Kalundborg er den eneste lokalitet i kommunen, der har udstyr, der oprindeligt er bygget til teaterproduktioner. Dette udstyr blev etableret i 1963, da hallen blev bygget og er ikke alene utidssvarende, men tillige direkte ulovligt at benytte i dag, hvor kravene til sikkerhed for scenepersonale er skærpet meget, står der i brevet.

Kun til kultur? En mulig løsning, som idræts- og foreningskonsulent Anders Hørberg har peget på, kan være at Hal 1 bliver inddraget til decideret kulturelle formål, som koncerter, foredrag, teater og andet, og udfase hallen til idrætsformål.

Det ville indebære en renovering og ombygning af den efterhånden meget slidte bygning, som vil udmønte sig i venlige publikumsfaciliteter samt en omtænkning af arealerne ved indgangen, garderoben og opholdslokalerne her.

»Det vil være en løsning til et større millionbeløb, men da hallen er nedslidt og behovet for idrætsfaciliteter kan klares med Hal 2, så vil navnet Kultur- og Idrætshaller give mere mening, hvis kulturfaciliteterne opprioriteres ved at give Hal 1 et større løft. Hvis denne mulighed skal drøftes mere konkret, så vil Femkanten meget gerne (sammen med Odsherred Teater, som kommunens teatersamarbejdspartner) være med til at komme med input i planlæsningsfasen.«

Udvalg lytter Kultur- og fritidsudvalget har drøftet brevet fra Femkanten ifølge Ole Glahn (R), formand for kultur- og fritidsudvalget.

- Vi vil gerne have et oplæg om, hvad der skal til, for at Hal 1 kan fungere bedre som en teatersal, siger Ole Glahn.

Administrationen skal lave et oplæg til udvalget, som skal behandles i foråret.

- Der er jo nogle reelle udfordringer, siger Ole Glahn.

Jette Mortensen, formand for Femkanten, er meget positiv over, at udvalget vil gå videre med sagen.

- Jeg er helt vild glad, og vi klapper i hænderne, siger hun.