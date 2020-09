Distriktgildemester i Dragsholm distrikt, Vagn Dalsgaard, overrakte 60 års nålen, som kun få gildebrødre i Sct. Georg gildebevægelsen opnår at få. Privatfoto

Hædret for 60 års medlemskab

Mandag blev Lea Thorslund hædret for at have været medlem af Sct. Georgsgildet i 60 år. Sct. Georgsgilderne i Danmark er en sammenslutning af voksne spejdere, der ønsker at bibeholde kontakten til spejderlivet.

Det var Vagn Dalsgaard, distriktsgildemester fra Dragsholm Distrikt, som dukkede op hjemme hos Lea Thorslund med 60 års nålen.

I sin tale fremhævede han Leas Thorslunds engagement i spejderbevægelsen, hvor hun har haft sæde i Samrådet med spejderne i mange år og været aktiv i et utal af spejderlejre gennem årene. Han nævnte også arrangementet på Fugledegård, hvor Sct. Georgs gildet lavede mad til over 100 spejdere flere år i træk. I alle årene har hendes mand, Ralf, været en tro hjælp og er også senere blevet gildebror.

Sct. Georgsgildet i Kalundborg blev oprettet i 1938 med Sct. Georgsgildet i Holbæk som modergilde.

- Lea Thorslund er den person i vores gilde, der længst har været medlem af gildebevægelsen, og hun har været et meget aktivt og engageret medlem i alle årene, oplyser Else Bjerre, der er PR-ansvarlig for Sct. Georgsgildet i Kalundborg.

Lea Thorslund blev optaget i Stege Sct. Georgsgilde d. 13.6. 1960 og blev 24.4. 1962 overført til 3. gilde i København og endelig overført til Kalundborg Gildet d. 29.11. 1968.

Hun startede som svend og blev væbner 22.4. 1964, hvorefter hun blev ridder 16.5. 1972.

Lea Thorslund har altid været spejder og deltaget aktivt i gildet og påtaget sig hverv i ledelsen i flere omgange. Hun var gildemester 1990-1993 og igen 2004-07.

Lea Thorslund har været en meget aktiv person i Kalundborg. Siden 1952 har hun været blå spejder, og hun var med til at starte Hjælpetjenesten for mange år siden, ligesom Lea Thorslund også gav en hjælpende hånd, da INFO-butikken skulle åbnes.

Lea Thorslund er uddannet sygeplejerske og var leder af Sygehusets Vuggestue i 13 år, ligesom hun også har været hjemmesygeplejerske og skolesygerplejerske.

Raklev menighedsråd, skolebestyrelsen i Raklev, Raklev Kulturcenter samt byrådet i Kalundborg har også nydt godt af Lea Thorslunds evner og lyst til at involvere sig. Det var Socialdemokraterne, hun repræsentere i det daværende byråd.

I 24 år var hun formand for Kræftens Bekæmpelse i Kalundborg, og Lea Thorslund holder i det hele taget meget af at være frivillig.

I 2014 blev Lea Thorslund kåret til Kalundborgs mest værdige borger. I begrundelsen stoder bl.a.: »Hun er der for store og små, som trænger til støtte. Hun har et hjerte af guld«.

Med kåringen fulgte et gavekort på 1.000 kr. til Kvickly - et gavekort som Lea Thorslund gav videre til Krisecentret Hera Døtrene, som hun selv var med til at stifte i 1970'erne.