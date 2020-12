Se billedserie Gunver Jensen (t.v.) sammen med Katrine Koustrup Ludvig Olsen. Foto: Martin Damm

Send til din ven. X Artiklen: Hæder til prismodtager: - Vær stolt over det du har gjort Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hæder til prismodtager: - Vær stolt over det du har gjort

Kalundborg - 04. december 2020 kl. 10:31 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

- Handicapprisen gives til et menneske, der har så meget grund til at være stolt af det arbejde, hun gør.

Sagt af formanden for Handicaprådet i Kalundborg, Gunver Jensen, som sammen med borgmster Martin Damm og formanden for LEV i Kalundborg, Søren Jensen, bevidnede, at 22-årige Katrine Koustrup Ludvig Olsen onsdag eftermiddag i Svebølle-hallen blev årets prismodtager på den internationale handicapdag, som overalt markeres 3. december. Handicaprådet uddeler sammen med LEV prisen i Kalundborg. Med prisen følger 10.000 kroner.

Den festlige anledning kunne desværre ikke markeres som nomalt på grund af corona. Så det var ganske få, der var til stede i det lukkede arrangement.

Katrine Koustrup Ludvig Olsen tog i foråret initiativ til SBI Lykkeliga i Svebølle for at give børn med særlige behov muligheder for at spille håndbold med ligestillede - en idé, der er skabt af en tidligere hånbdboldlandsholdsspiller, Rikke Nielsen, i 2016, primært for børn i alderen fra fem til 16 år.

- Handicapprisen går til en person, forening, virksomhed eller andre, der gør en ganske særlig indsat for nogle af vores handicappede eller sårbare medborgere. Det er 11. gang, vi uddeler prisen og hver gang tænker jeg, i år får vi ingen indstillinger - men det gør vi altså. Når jeg bekymrer mig, om der kommer indstillinger, er det fordi der hvert eneste år er en uddelt en pris. Og derfor tænker jeg - nu kan der ikke være flere! Men jo, der er flere, sagde Gunver Jensen og understregede, at der aldrig mangler kvalificerede indstillinger: Også i år har det været svært for Handicaprådet at vælge:

- I år er det en enkeltperson, der skal have prisen: Katrine Koustrup Ludvig Olsen. Et ganske ungt menneske, der har hjertet på rette sted. Et menneske, der med stort engagement og initiativrigdom har gjort nogle børns hverdag meget bedre. Et menneske, der med hjælpsomhed og rummelighed gør en stor forskel. Og et menneske, der har så meget grund til at være stolt af det arbejde, hun gør.

Handicaprådet er meget glade for det valg, vi har truffet.

- Vi er fantastisk stolte over, at du findes i vores kommune, sagde Gunver Jensen.